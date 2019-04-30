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Суарес пояснив, чим схожі Барселона та Ліверпуль

19:21 215 Читать на русском
Суарес пояснив, чим схожі Барселона та Ліверпуль
Луїс Суарес / Reuters

Форвард іспанської Барселони Луїс Суарес поспілкувався із журналістами напередодні першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського Ліверпуля.

 

"Минуло кілька років від нашого останнього півфіналу Ліги чемпіонів, і ми дуже хочеми вирішити поставлені завдання.

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У ЛЧ не можна втрачати пильність на жодну секунду, інакше ти дорого за це заплатиш. За атмосферою на Камп Ноу буде очевидно, що вболівальники хочуть цей трофей. Ліверпуль уміє виходити з оборони через пас. У них хороші гравців у середній лінії, які можуть доставляти м'яч нападникам. Думаю, їхня схема схожа з нашою. Великої різниці в стилі не буде. Ми з ними – дві атакувальні команди.

Звісно, мені буде приємно повернутися на Енфілд. Я дуже люблю це місце. Ми говорили з Хендерсоном і зійшлися на тому, що це буде особливий матч", – цитує Суареса офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що перший півфінальний матч між Барселоною і Ліверпулем відбудеться у середу, 1 травня. Початок поєдинку о 22:00.

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Теги
Барселона Барселона Ліга чемпіонів Барселона - Ліверпуль Луїс Суарес Луїс Суарес
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