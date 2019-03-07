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Стоїчков "поховав" Реал після фіаско з Аяксом – фото дня

18:21 892 Читать на русском
Стоїчков "поховав" Реал після фіаско з Аяксом – фото дня
Христо Стоїчков / Фото ФК Барселона

Володар "Золотого м'яча-1994" Христо Стоїчков жорстко потролив Реал після вильоту з Ліги чемпіонів.

70’ Марко Асенсіо
93’ Начо
 
Хакім Зієш 7’
Давід Нерес 18’
Душан Тадіч 64’
Лассе Шьоне 72’

Аякс несподівано переміг королівський клуб (4:1) у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Повз цю сенсацію не міг спокійно пройти легендарний нападник Барселони Христо Стоїчков. 53-річний екс-футболіст опублікував фото, на якому він тримає макет надмогильної плити із зображенням емблеми мадридського клубу.

Нагадаємо, вже визначились 4 команди які зіграють в 1/4 фіналу ЛЧ, серед яких Тоттенхем, Аякс, Манчестер Юнайтед та Порту.

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Аякс Христо Стоїчков
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