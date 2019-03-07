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Стоичков "похоронил" Реал после фиаско с Аяксом – фото дня

18:22 125 Читати українською
Стоичков "похоронил" Реал после фиаско с Аяксом – фото дня
Христо Стоичков / Фото ФК Барселона

Обладатель "Золотого мяча-1994" Христо Стоичков жестко потроллил Реал после вылета из Лиги чемпионов.

70’ Марко Асенсио
93’ Начо
 
Хаким Зиеш 7’
Давид Нерес 18’
Душан Тадич 64’
Лассе Шьоне 72’

Аякс неожиданно победил королевский клуб (4:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Мимо этой сенсации не мог спокойно пройти легендарный нападающий Барселоны Христо Стоичков. 53-летний экс-футболист опубликовал фото, на котором он держит макет надгробной плиты с изображением эмблемы мадридского клуба.

Напомним, уже определились 4 команды, которые сыграют в 1/4 финала ЛЧ, среди которых Тоттенхэм, Аякс, Манчестер Юнайтед и Порту.

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид - Аякс Христо Стоичков
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