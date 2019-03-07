Стоичков "похоронил" Реал после фиаско с Аяксом – фото дня

Обладатель "Золотого мяча-1994" Христо Стоичков жестко потроллил Реал после вылета из Лиги чемпионов.

Аякс неожиданно победил королевский клуб (4:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Мимо этой сенсации не мог спокойно пройти легендарный нападающий Барселоны Христо Стоичков. 53-летний экс-футболист опубликовал фото, на котором он держит макет надгробной плиты с изображением эмблемы мадридского клуба.

Напомним, уже определились 4 команды, которые сыграют в 1/4 финала ЛЧ, среди которых Тоттенхэм, Аякс, Манчестер Юнайтед и Порту.