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Стерлинг извинился перед Шахтером за скандальный пенальти

09:38 385 Читати українською
Стерлинг извинился перед Шахтером за скандальный пенальти
Падение Стерлинга / фото из соцсетей

Вингер Манчестер Сити Рахим Стерлинг после поединка против донецкого Шахтера в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов признал, что арбитр ошибся, когда назначил одиннадцатиметровый за якобы фол против него.

"Я бежал с мячом. Не знаю, что случилось дальше – оказался на газоне.

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Не думаю, что был контакт, упал по своей инициативе. Я споткнулся о газон и проехался по нему, поэтому приношу свои извинения рефери и Шахтеру", – рассказал Стерлинг в комментарии Goal.

Отметим, что спорный эпизод случился на 23-й минуте матча, когда преимущество Манчестер Сити еще было минимальным. Пенальти за "фол" против 23-летнего англичанина уверенно реализовал Габриэль Жезус.

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Лига чемпионов4 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Шахтер: Среда 07 ноября 2018

Манчестер Сити
Матч окончен
6 : 0
Шахтер
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