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Степаненко: С такими командами, как Манчестер Сити, нужно играть и не бояться

15:06 32 Читати українською
Степаненко: С такими командами, как Манчестер Сити, нужно играть и не бояться
Тарас Степаненко / фото: Денис Руденко

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко поделился ожиданиями накануне матча группового раунда Лиги чемпионов с Манчестер Сити.

"Лучше показать хороший футбол, играть как в обороне, так и в атаке, чем сидеть 90 минут в защите. С такими командами нужно играть и не бояться.

Манчестер Сити – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

Манчестер Сити – команда, которая любит играть с мячом и доминировать на поле. Мы это видели во всех матчах, в которых они участвуют. Только, по-моему, Ливерпуль у них смог мяч дома отыграть в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. А так команда постоянно контролирует мяч.

У них очень быстрые, техничные, умные футболисты, которые быстро принимают решения. Поэтому идеально, конечно, нейтрализовать их сильные стороны, сыграть грамотно в обороне и использовать свои моменты в контратаке", – цитирует Степаненко телеканал Футбол 1/2.

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Манчестер Сити - Шахтер: Среда 07 ноября 2018

Манчестер Сити
до матча
6
час
:
10
мин
Шахтер
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Лига чемпионов Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтер Шахтер Манчестер Сити - Шахтер
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