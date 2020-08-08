Стартував новий сезон Ліги чемпіонів – відбувся перший поєдинок

1-й кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів 2020/21, перший матч

Тре Фіорі – Лінфілд – 0:2

Голи: Ері, 71, Манзінга, 83

Вилучення: Пракуччі, 86

Перший поєдинок сезону 2020/21 в Лізі чемпіонів відкрили представники Сан-Маріно та Північної Ірландії – Тре Фіорі та Лінфілд. Британці в другому таймі оформили комфортний результат, відзначившись на виїзді двічі та ще й догравали поєдинок у більшості. Цікаво, що трансляція поєдинку відбувалась не в найкомфортніших умовах – картинка матчу була перевернута.

Додамо, що цей поєдинок не залишився єдиним на сьогодні у новому розіграші Ліги чемпіонів – о 20:30 зійдуться Дріта з Косова та Інтер Клуб Ескальдес з Андорри.

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