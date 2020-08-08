Стартував новий сезон Ліги чемпіонів – відбувся перший поєдинок

1-й кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів 2020/21, перший матч
Тре Фіорі – Лінфілд – 0:2
Голи: Ері, 71, Манзінга, 83
Вилучення: Пракуччі, 86
Перший поєдинок сезону 2020/21 в Лізі чемпіонів відкрили представники Сан-Маріно та Північної Ірландії – Тре Фіорі та Лінфілд. Британці в другому таймі оформили комфортний результат, відзначившись на виїзді двічі та ще й догравали поєдинок у більшості. Цікаво, що трансляція поєдинку відбувалась не в найкомфортніших умовах – картинка матчу була перевернута.
Додамо, що цей поєдинок не залишився єдиним на сьогодні у новому розіграші Ліги чемпіонів – о 20:30 зійдуться Дріта з Косова та Інтер Клуб Ескальдес з Андорри.
Ман Сіті – Реал: Зінченку вказують на двері в мить історичного фіаско Зідана – сенсаційні герої, близькість півфіналу ЛЧ