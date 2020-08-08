Стартовал новый сезон Лиги чемпионов – состоялся первый поединок

1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2020/21, первый матч

Тре Фиори – Линфилд – 0:2

Голы: Эри, 71, Манзинга, 83

Удаление: Пракуччи, 86

Первый поединок сезона 2020/21 в Лиге чемпионов открыли представители Сан-Марино и Северной Ирландии – Тре Фиори и Линфилд. Британцы во втором тайме оформили комфортный результат, отличившись на выезде дважды и еще и доигрывали поединок в большинстве. Интересно, что трансляция поединка проходила не в самых комфортных условиях – картинка матча была перевернута.

Добавим, что этот поединок не остался единственным на сегодня в новом розыгрыше Лиги чемпионов – в 20:30 сойдутся Дрита из Косово и Интер Клуб Эскальдес из Андорры.

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