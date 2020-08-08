toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
МАУРИЦИО САРРИ ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - НАПОЛИ БАВАРИЯ - ЧЕЛСИ

Стартовал новый сезон Лиги чемпионов – состоялся первый поединок

19:51 - Читати українською
Стартовал новый сезон Лиги чемпионов – состоялся первый поединок
Тре Фиори – Линфилд / фото: ФК Лінфілд

Состоялся матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2020/21.

1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2020/21, первый матч

Тре Фиори – Линфилд – 0:2

Голы: Эри, 71, Манзинга, 83

Удаление: Пракуччи, 86

Первый поединок сезона 2020/21 в Лиге чемпионов открыли представители Сан-Марино и Северной Ирландии – Тре Фиори и Линфилд. Британцы во втором тайме оформили комфортный результат, отличившись на выезде дважды и еще и доигрывали поединок в большинстве. Интересно, что трансляция поединка проходила не в самых комфортных условиях – картинка матча была перевернута.

Добавим, что этот поединок не остался единственным на сегодня в новом розыгрыше Лиги чемпионов – в 20:30 сойдутся Дрита из Косово и Интер Клуб Эскальдес из Андорры.

Ман Сити – Реал: Зинченко указывают на дверь в миг исторического фиаско Зидана – сенсационные герои, близость 1/2 ЛЧ

blog_ava
Главные новости 7 августа: Роналду вылетел из Лиги чемпионов, Ман Сити – в 1/4 финала, секретный дебют Луческу в Динамо
07:00
10483
Теги
Лига чемпионов Тре Фиори Тре Фиори Линфилд Линфилд
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Ювентус официально уволил Сарри
    Італія — 15:417074 Ювентус официально уволил Сарри
1
час
:
7
мин
Бавария
22:00
Челси
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?