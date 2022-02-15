Зінченко не потрапив у стартовий склад попри те, що у вікенд доволі успішно зіграв проти Норвіча. Олександр, який починав 2 попередні поєдинки ЛЧ з перших хвилини, сьогодні опинився у запасі. Де дивитись матч Спортінг – Ман Сіті онлайн? Гру транслюють MEGOGO Футбол Перший та Volia TV. Раніше команди зустрічалися лише в рамках Ліги Європи, обмінявшись домашніми перемогами. Тоді 10 років тому далі пройшли лісабонці завдяки більшій кількості забитих на виїзді голів. Нинішній матч, як і онлайн-трансляція Спортінг – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартує о 22:00. Команда Гвардіоли впевнено очолює АПЛ, за останні 15 турів не обігравши тільки Саутгемптон (1:1). "Леви" ж у португальській першості відпустили в 6-очковий відрив Порту.

Спортінг – Манчестер Сіті: анонс і прогноз на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Спортінг: Адан – Інасіо, Коатес, Есгаю – Порро, Палінья, Нуньєс, Рейс – Сарабія, Паулінью, Педру Гонсалвеш

Манчестер Сіті: Едерсон – Стоунз, Діаш (к), Ляпорт, Канселу – Де Брюйне, Родрі, Бернарду Сілва – Марез, Фоден, Стерлінг