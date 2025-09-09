Абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) стане учасником благодійного матчу, повідомила прес-служба Legends Charity Game.

Засновник і генеральний директор Sport Global Расмус Соджмарк розповів, що Усик стане єдиним не футболістом, який візьме участь у події, яка відбудеться у Лісабоні.

"Усі інші учасники – футболісти, але коли Олександр Усик запитав, чи може він грати, відповідь була: "Так"! Я великий шанувальник Усика, і мені дуже приємно додати ще одну ікону та легенду до команди World Legends", – заявив Соджмарк.

Партнерами Усика по команді зокрема стануть такі легенди як Едвін ван дер Сар, Христо Стоїчков та Алессандро Дель П'єро. За збірну легенд Португалії зіграють Луїш Фігу, Рікарду Куарежма, Пепе, Елдер Поштіга, Нуну Гомеш.

Декілька учасників майбутнього матчу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відвідували Росію, де працювали на певних агітаційних заходах. Це Кафу, Марко Матерацці, Георгіос Карагуніс.

