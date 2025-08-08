"Ситуація була така: за рахунку 1:0 на користь Анжеліки і 50 секунд до кінця поєдинку вона пропустила іппон. І потім бій вже не склався в нас. Але під час виконання іппону суперниця Анжеліки (Юй Чунь Вей – прим.) заступила за татамі частиною стопи. Тренери зверху побачили цей момент, а наші друзі з Канади змогли надати відео з телефону.

Терлюга принесла Україні першу медаль на Всесвітніх іграх-2025

Відповідно, я встиг подати протест: за 5 хвилин ми його написали, а комісія розглянула й задовольнила його. Отже, бій відмотався до рахунку 1:0 на нашу користь. Залишалося 50 секунд. Ми трошки скоригувати тактику, і завдяки цьому змогли змінити рахунок і вийти в фінал.

Цікаво, що у другому півфіналі між чилійкою Валентиною Торо та німкенею Мією Бітш також подавався протест на результат. Його подавали чилійці, але вони не вклалися у відведені 5 хвилин на написання протесту, тому їм було відмовлено у ньому без розгляду", – наводить слова Сіраковського Українська асоціація карате.

Нагадаємо, у півфіналі категорії Анжеліка Терлюга поступилася китаянці Юй Чунь Вей (1:9), однак українська сторона подала протест, після чого рахунок поєдинку було змінено на користь Анжеліки. В підсумку українка стала срібною призеркою Всесвітніх ігор.

Україна здобула перше золото на Всесвітніх іграх-2025 – спортсмени здійснили історичне досягнення