Магучіх могла змінити громадянство – відомо, хто пропонував великі гроші за це
Ярославі Магучіх пропонували зрадити Україну.
Світова рекордсменка зі стрибків у висоту, олімпійська чемпіонка та чинна чемпіонка світу Ярослава Магучіх мала пропозицію щодо зміни громадянства, розповіла її тренерка Тетяна Степанова в інтерв’ю виданню Yle Sport.
Магучіх кликали до себе з Катару. Зі слів Степанової, катарці пропонували "великі гроші".
Ярослава отримала пропозицію щодо зміни громадянства у травні на змаганнях у Досі. Там українка показала результат 2,02 метри та стала переможницею турніру What Gravity Challenge.
Тренерка української легкоатлетики розповіла, що Катар отримав категоричну відмову.
Джерело повідомляє, що Катар у 2000-х роках на рівні Олімпіад та чемпіонатів світу представляли 65 спортсменів та лише десять з них народилися безпосередньо у Катарі.
