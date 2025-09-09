Світова рекордсменка зі стрибків у висоту, олімпійська чемпіонка та чинна чемпіонка світу Ярослава Магучіх мала пропозицію щодо зміни громадянства, розповіла її тренерка Тетяна Степанова в інтерв’ю виданню Yle Sport.

"Попри це дуже чекаю": Магучіх показала свою завершальну підготовку до ЧС-2025 в Японії (ВІДЕО)

Магучіх кликали до себе з Катару. Зі слів Степанової, катарці пропонували "великі гроші".

Ярослава отримала пропозицію щодо зміни громадянства у травні на змаганнях у Досі. Там українка показала результат 2,02 метри та стала переможницею турніру What Gravity Challenge.

Тренерка української легкоатлетики розповіла, що Катар отримав категоричну відмову.

Джерело повідомляє, що Катар у 2000-х роках на рівні Олімпіад та чемпіонатів світу представляли 65 спортсменів та лише десять з них народилися безпосередньо у Катарі.

Магучіх попереду – стало відомо, скільки заробили українські легкоатлети у Діамантовій лізі-2025