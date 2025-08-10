Догравальник Епіцентр-Подоляни Дмитро Янчук став гравцем Панатінаїкоса, повідомляє прес-служба грецького клубу. Терміни та умови угоди 26-річного спортсмена з командою з Афін не розголошуються.

Збірна України з волейболу оприлюднила розширену заявку на чемпіонат світу-2025

Нагадаємо, Янчук розпочав професіональну кар'єру в луцькому Олюртрансі в сезоні 2018/19. Згодом виступав за Прометей (екс-Дніпро). За три сезони там він двічі ставав чемпіоном України і завоював одну бронзу. У 2024 році Дмитро став гравцем Епіцентра-Подолян з Хмельниччини, виграв Суперкубок та Кубок України, а також завоював золото у Суперлізі.

Дебютний виклик до збірної України отримав у 2024-му, а вже за рік став одним із ключових гравців команди, допомігши їй виграти Золоту Євролігу, а також брав участь у Лізі націй. За 12 матчів групового етапу Ліги націй Дмитро Янчук набрав 190 очок для "синьо-жовтих", ставши п’ятим найкращим бомбардиром турніру. Він виконав 18 ейсів, посівши третє місце за кількістю подач навиліт серед усіх учасників.