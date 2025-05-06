Китаєць Чжао Сіньтун домігся історичного результату у фіналі чемпіонату світу зі снукеру, який завершився в Шеффілді.

У вирішальній зустрічі за чемпіонський трофей представник Китаю зустрівся з 50-річним валлійцем Марком Вільмсом і виграв із загальним рахунком 18:12.

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Після першого дня фіналу Чжао лідирував 17:8. Британець зробив усе можливе, щоб вирівняти становище, виграв 4 партії поспіль, але кінцівка зустрічі краще далася Сіньтуну.

Чжао Сіньтун став третім в історії чемпіоном світу зі снукеру, маючи на старті статус кваліфаєра. До всього іншого, він перший в історії чемпіон світу з Китаю і перший аматор, який домігся такого досягнення.

Чемпіонство принесло китайцю чек на 500 тисяч фунтів призових.

China's first world champion.



Nobody can ever take that away from you, Zhao Xintong! #haloworldchampionship pic.twitter.com/vQYvN3yNHD — WST (@WeAreWST) May 5, 2025

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