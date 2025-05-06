Двічі сенсаційний чемпіон – Чжао Сіньтун виграв чемпіонат світу зі снукеру
Китаєць Чжао Сіньтун домігся історичного результату у фіналі чемпіонату світу зі снукеру, який завершився в Шеффілді.
У вирішальній зустрічі за чемпіонський трофей представник Китаю зустрівся з 50-річним валлійцем Марком Вільмсом і виграв із загальним рахунком 18:12.
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Після першого дня фіналу Чжао лідирував 17:8. Британець зробив усе можливе, щоб вирівняти становище, виграв 4 партії поспіль, але кінцівка зустрічі краще далася Сіньтуну.
Чжао Сіньтун став третім в історії чемпіоном світу зі снукеру, маючи на старті статус кваліфаєра. До всього іншого, він перший в історії чемпіон світу з Китаю і перший аматор, який домігся такого досягнення.
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