"Ковтун з тренерами вирішив змінити країну ще 2024-го, після Олімпійських ігор. Ми зустрічалися, пропонували і гроші, і нормальні умови для підготовки. Все марно.

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Вже з преси дізнався, що він отримав хорватський паспорт. Які тут можуть бути питання, якщо він сам не хоче бути українцем. І це під час війни, коли наші хлопці й дівчата гинуть й боронять країну, а хтось підняв спочатку прапор України, отримав всі гроші від України, всі звання від України, а потім вирішив, що він буде виступати за Хорватію.

Якщо він вважає, що Хорватія для нього більш цінна, ніж Україна, то, ну що я можу сказати, для мене це дуже гидко", – сказав Гутцайт в інтерв'ю Спорт 24.

Нагадаємо, на рівні юніорів Ковтун ставав бронзовим призером ЧС-2019 в особистому багатоборстві, а також здобув срібло командної першості. Головним досягненням Іллі у складі дорослої збірної України стало срібло Олімпіади-2024 у вправах на паралельних брусах. Також в його доробку срібло (2023) та бронза (2021) чемпіонатів світу зі спортивної гімнастики в особистому багатоборстві плюс сім медалей чемпіонатів Європи (у 2024-му він взяв три золота: у командній першості, а також у вправах на паралельних брусах і перекладині).

До слова, після початку повномасштабного вторгнення Ковтун жодного разу не був в Україні. Українські гімнасти виїхали до Осієка на запрошення хорватських колег на два місяці – більшість спортсменів повернулися на батьківщину, однак Ковтун з тренеркою Іриною Горбачевою залишилися, виправдовуючись хорошими умовами для тренувань.

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