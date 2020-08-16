"Сподіваюсь, Меркель не буде мене звинувачувати", – президент Франції відреагував на успіхи ПСЖ і Ліона у Лізі чемпіонів

Президент Франції Еммануель Макрон теж слідкує за баталіями нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів.

"У півфіналах Ліги чемпіонів зіграють ПСЖ проти РБ Лейпциг та Ліон проти Баварії. У Брюсселі, як і на полі, Німеччина і Франція – двигуни Європи!

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Сподіваюся, канцлер Меркель не звинувачуватиме мене у підтримці Парижа та Ліона у вівторок і середу", – написав Макрон у Twitter.

Нагадаємо, у чвертьфінальних поєдинках ПСЖ здійснив камбек з Аталантою (2:1), а Ліон сенсаційно переграв Манчестер Сіті (3:1). Зустрічі 1/2 фіналу відбудуться 18 і 19 серпня відповідно.

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