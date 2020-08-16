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"Сподіваюсь, Меркель не буде мене звинувачувати", – президент Франції відреагував на успіхи ПСЖ і Ліона у Лізі чемпіонів

16:37 - Читать на русском
"Сподіваюсь, Меркель не буде мене звинувачувати", – президент Франції відреагував на успіхи ПСЖ і Ліона у Лізі чемпіонів
Нассер Аль-Хеллаїфі та Еммануель Макрон / Фото ФК ПСЖ

Президент Франції Еммануель Макрон теж слідкує за баталіями нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів.

69’ Кевін де Брюйне
 
Максвель Корне 24’
Мусса Дембеле 79’
Мусса Дембеле 87’
24’ Максвель Корне
69’ Кевін де Брюйне
79’ Мусса Дембеле
87’ Мусса Дембеле

"У півфіналах Ліги чемпіонів зіграють ПСЖ проти РБ Лейпциг та Ліон проти Баварії. У Брюсселі, як і на полі, Німеччина і Франція – двигуни Європи!

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Сподіваюся, канцлер Меркель не звинувачуватиме мене у підтримці Парижа та Ліона у вівторок і середу", – написав Макрон у Twitter.

Нагадаємо, у чвертьфінальних поєдинках ПСЖ здійснив камбек з Аталантою (2:1), а Ліон сенсаційно переграв Манчестер Сіті (3:1). Зустрічі 1/2 фіналу відбудуться 18 і 19 серпня відповідно.

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Теги
Ліон Ліон ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів Ангела Меркель Еммануель Макрон Манчестер Сіті - Ліон
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