Спартак Москва – Бенфіка: Яремчук не потрапив у заявку на матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Московський Спартак в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів приймає Бенфіку. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцю матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА Спартак Москва – Бенфіка розпочнеться о 20:00. Телетрансляція поєдинку пройде на каналі "Sport 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24". Роман Яремчук у заявку лісабонців на зустріч не потрапив.
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Стартові склади
Спартак Москва: Максименко – Рассказов, Жиго, Джикія, Айртон – Зобнін, Ларссон, Умаров – Хендрікс, Соболєв, Бакаєв
Запасні: Акмурзін, Рєбров, Мозес, Понсе, Ломовіцкій, Ігнатов, Кутєпов, Крал, Єщенко, Гапонов, Літвінов, Мірзов
Бенфіка: Влаходімос – Д. Гонсалвеш, Отаменді, Веріссімо, Вертонген – Піцці, Жоау Маріу, Вайгль – Р. Сілва, Сеферовіч, Грімальдо
Запасні: Елтон Лейте, Жілберто, Евертон, Вальдшмідт, Мейте, Діаш, Таарабт, Флорентіну, Жедсон Фернандеш, Рамуш, Морато, Карлос Вінісіус
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