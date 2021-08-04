Спартак Москва – Бенфика: Яремчук не попал в заявку на матч квалификации Лиги чемпионов
Московский Спартак в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов принимает Бенфику. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляций матча – в этой новости на "Футбол 24".
Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА Спартак Москва – Бенфика начнётся в 20:00. Телетрансляция поединка пройдёт на канале "Sport 2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24". Роман Яремчук в заявку лиссабонцев на встречу не попал.
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Стартовые составы
Спартак Москва: Максименко – Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон – Зобнин, Ларссон, Умаров – Хендрикс, Соболев, Бакаев
Запасные: Акмурзин, Ребров, Мозес, Понсе, Ломовицкий, Игнатов, Кутепов, Крал, Ещенко, Гапонов, Литвинов, Мирзов
Бенфика: Влаходимос – Д. Гонсалвеш, Отаменди, Вериссимо, Вертонген – Пицци, Жоау Мариу, Вайгль – Р. Силва, Сеферович, Гримальдо
Запасные: Элтон Лейте, Жилберто, Эвертон, Вальдшмидт, Мейте, Диаш, Таарабт, Флорентину, Жедсон Фернандес, Рамуш, Морато, Карлос Винисиус
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