Гостей хочуть залишити без підтримки

У Німеччині підопічні Лучано Спаллетті здобули переконливу перемогу з рахунком 2:0. Шанси "Орлів" пробитися у чвертьфінал – примарні. Протиставити щось лідеру Серії А, який переконливо мчить до Скудетто буде вкрай складно. Майже нереально. Відтак, для необізнаних вболівальників стане несподіванкою, що саме цей матч (де немає інтриги) став найбільш обговорюваним на Апеннінах.

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Річ у тім, що влада Неаполя не хоче бачити уболівальників суперника в своєму місті. Між угрупуваннями вже відбулася сутичка під час візиту італійців до Франкфурта. Поліція заледве вгамувала фанатів, декількох навіть довелося заарештувати. Муніципалітет вирішив зіграти на випередження, видавши заборону на продаж квитків громадянам Німеччини.

Звісно, це обурило Айнтрахт. "Ми повністю відмовимося від виїзної квоти, якщо не станеться жодних несподіваних змін у ситуації з доступністю в найкоротші терміни. Це унікальна подія у європейському футболі. Дуже сумний день для нас. Впливати на змагання, прикриваючись ситуацією з безпекою, є порушенням чесної конкуренції. Ми не маємо жодних важелів, які ми могли б використовувати, щоб вплинути на таке рішення", – скаржився член правління клубу Філіп Решке.

Але це не зовсім так. Німці подали апеляцію й виграли. Часу порадіти не було. Неаполітанці відразу ж подали новий позов. Тепер заборонений продаж квитків жителям Айнтрахта. Все йде до того, що 2700 перепусток, які, за правилами Ліги чемпіонів, належать "орлам", залишаться без власників. Айнтрахт знову подав апеляцію, але шансів довести справу до беззаперечної перемоги небагато: "Тепер це в основному питання принципу та майбутнього, оскільки часу до гри дуже мало".

Фани Айнтрахта готові їхати на край світу

Мало хто скаже, що хотів би зустрітися з "Орлами" в єврокубках. Їхнім уболівальникам байдуже на відстань – вони готові пробити виїзд у найвіддаленіший куточок континенту, а там з легкістю зроблять так, щоб їхні улюбленці грали в комфортній атмосфері.

Вище згаданий Решке лукавив, коли говорив про унікальну ситуацію. Навіть у цьому сезоні Айнтрахт уже відчув, що його прихильникам не дуже раді. Восени 2022 року Спортінг не зумів продати дуже багато квитків на ключовий матч групового етапу Ліги чемпіонів. Зате квота німців розлетілася, немов гарячі пиріжки. Вони були готові купити ще, але керівництво лісабонців вирішило прийняти фінансові втрати, але не допустити армію фанів суперника на стадіон. У підсумку, це не допомогло – Спортінг програв і пропустив німців у плей-офф ЛЧ, а сам вилетів у Лігу Європи.

Якщо ж процес із квитками не контролювати, то можна опинитися в ситуації, коли не впізнаєш рідні трибуни. Про це, як ніхто інший, можуть вам розповісти у Каталонії. Торік Барселона зустрічалася з Айнтрахтом у чвертьфіналі ЛЄ. У Німеччині зіграли внічию, а на Камп Ноу підопічні Хаві без шансів поступилися і вилетіли. Після гри Рональд Араухо висловив надію, що клуб розбереться з тим, що відбувалося на трибунах. Прихильники "синьо-гранатових" люб'язно перепродавали свої квитки гостям, сильно підставивши свою команду, яку зустріли близько 30 тисяч уболівальників Айнтрахта.

Це саме той міфічний 12-й гравець, але на виїзді. Президент Барселони Жоан Лапорта не приховував свого гніву: "Те, що сталося на Камп Ноу, – це ганьба, яку не можна повторити. Ми повинні вивчити інформацію, щоб вжити заходів, але це сумно. Нам доведеться бути суворішими і не допускати певних речей. Мені соромно, як уболівальнику Барселони".

Систему можна обманути. Битви не уникнути

Кажуть, вчитися краще на чужих помилках. Лісабон та Неаполь, схоже, пішли саме таким шляхом. Останні навіть перестаралися. "Партенопейці" проводять такий сезон, що 2700 фанатів гостей на стадіоні імені Дієго Марадони просто загубилися б. Водночас ці заборони лише стимулюють німців таки прилетіти до Італії, хоч легальної можливості потрапити на матч і немає.

Пропри всі спроби влади, десант із Айнтрахта в Неаполі буде. І на стадіоні – теж. "Можливо, існує безліч способів фактично обійти цей указ і привести частину наших уболівальників на стадіон", – натякнули в німецькому клубі, наголосивши, що це не дуже етично. Зрештою, фанів "орлів" вчити не треба. Вони все знають, вміють, практикують. Цього разу їм назустріч прийшли фанатські угрупування Аталанти, з якими у них давні добрі стосунки. Бергамаски банально купують квитки на матч і передають їх для своїх колег з Німеччини.

Як ви вже могли здогадатися, відвідини футбольної арени для гостей будуть не єдиною ціллю в Італії. Фани "Орлів" їдуть задля навколофутбольного двіжу. Поліція не дарма присвоїла цій події статус з ризиком підвищеної небезпеки. Німці серйозно налаштовані показати неаполітанцям свою згуртованість та силу. За неофіційною інформацією, з Айнтрахта прибуде близько 6000 тисяч уболівальників. У складі делегації також будуть представники Вальдхольфа та канонічного Лейпцига (не плутайте з тим, що Red Bull). Уже на місці до них приєднаються друзі з Бергамо.

Ультрас Наполі також не сидять, склавши руки. Вони активно готуються "люб'язно" зустріти гостей. Соратниками партенопейців виступлять фанати Палермо і 300 ультрас із Дортмунда. Відтак, здавалося, нічим непримітний матч Ліги чемпіонів має усі шанси перетворитися на пекельну подію. Футболістам доведеться добряче постаратися, аби цікавіше спостерігати було саме за подіями на стадіоні Дієго Марадони, а не за його межами.

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