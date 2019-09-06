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Соломон зробив асист за Ізраїль в матчі з Північною Македонією

11:11 222 Читать на русском
Соломон зробив асист за Ізраїль в матчі з Північною Македонією
Манор Соломон / Telegrafi

Гравець Шахтаря допоміг своїй команді набрати очко у відборі на Євро-2020.

Ізраїльський легіонер Шахтаря Манор Соломон відзначився результативним пасом у матчі відбору на Євро-2020 проти Північної Македонії (1:1).

У другому таймі Соломон на фланзі відірвався від суперника і зробив точний простріл на Ерана Захаві, який відкрив рахунок у матчі. Під кінець гри гравець Шахтаря отримав жовту картку.

Соломон відзначився дебютним голом в УПЛ

Матч з македонцями став для Соломона п'ятим у футболці національної команди. Голів ізраїльтянин поки не забивав, але раніше вже робив один асист у товариському матчі проти Гватемали (7:0).

Збірна Ізраїлю на даний момент займає друге місце у групі G, маючи у своєму активі вісім очок після п’яти турів. У наступному поєдинку відбору 9 вересня команда Соломона зіграє на виїзді зі Словенією.

"Раніше мені казали, що граю, як Мессі". Манор Соломон – про армію Ізраїлю та вибір на користь Шахтаря, а не Ман Сіті

Джерело: Канали Футбол 1/ Футбол 2
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Теги
Євро-2020 Еран Захаві Еран Захаві Північна Македонія Північна Македонія Ізраїль Ізраїль Манор Соломон Манор Соломон
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