Соломон зробив асист за Ізраїль в матчі з Північною Македонією

Гравець Шахтаря допоміг своїй команді набрати очко у відборі на Євро-2020.

Ізраїльський легіонер Шахтаря Манор Соломон відзначився результативним пасом у матчі відбору на Євро-2020 проти Північної Македонії (1:1).

У другому таймі Соломон на фланзі відірвався від суперника і зробив точний простріл на Ерана Захаві, який відкрив рахунок у матчі. Під кінець гри гравець Шахтаря отримав жовту картку.

Соломон відзначився дебютним голом в УПЛ

Матч з македонцями став для Соломона п'ятим у футболці національної команди. Голів ізраїльтянин поки не забивав, але раніше вже робив один асист у товариському матчі проти Гватемали (7:0).

Збірна Ізраїлю на даний момент займає друге місце у групі G, маючи у своєму активі вісім очок після п’яти турів. У наступному поєдинку відбору 9 вересня команда Соломона зіграє на виїзді зі Словенією.

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