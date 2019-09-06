Соломон сделал ассист за Израиль в матче с Северной Македонией

Игрок Шахтера помог своей команде набрать очко в отборе на Евро.

Израильский легионер Шахтера Манор Соломон отличился результативным пасом в матче отбора на Евро-2020 против Северной Македонии (1:1).

Во втором тайме на фланге Соломон здорово оторвался от соперников и сделал точный прострел на Захави, который открыл счет в матче. Под конец игры игрок Шахтера получил желтую карточку.

Соломон отметился дебютным голом в УПЛ

Матч с македонцами стал для Соломона пятым в футболке национальной команды. Голов израильтянин пока не забивал, но ранее уже делал один ассист в товарищеском матче против Гватемалы (7:0).

Сборная Израиля на данный момент занимает второе место в рамках группы G, имея в своем активе 8 очков после 5 туров. В следующем поединке отбора 9 сентября команда Соломона сыграет на выезде со Словенией.

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