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Соломон: Забити в Лізі чемпіонів – екстраординарно

00:35 78 Читать на русском
Соломон: Забити в Лізі чемпіонів – екстраординарно
Манор Соломон / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон зазначив, що перемога над Аталантою є дуже важливою з огляду на ситуацію в групі.

28’ Дуван Сапата
 
Жуніор Мораєс 41’
Манор Соломон 90+5’
28’ Дуван Сапата
41’ Жуніор Мораєс
90+5’ Манор Соломон

"Я дуже щасливий. Чудовий матч, визначна перемога. Дуже радий, що забив, і три очки – це те, що зараз має значення

Аталанта – Шахтар – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Я був холоднокровним, коли забивав? Можливо, так здалося. Це був дуже важливий гол. Забити в Лізі чемпіонів – екстраординарно.

Як я опинився на позиції центрфорварда? Жуніор Мораєс віддав на Додо, я побачив, що той забігає справа. Нікого не було в центрі, тому я пішов туди. Дуже щасливий, що Додо віддав мені цей пас. Чудовий асист!

Чи була це переломна перемога? Одне очко було б не так погано для нас, та якщо ти переміг та взяв три очки, то почуваєшся чудово. Бо Аталанта наш конкурент. Вони чудова команда, показали це сьогодні, дуже сильно та агресивно грали і в нападі, і в захисті. Тому ми здобули важливу перемогу", – сказав він журналістам після матчу, відповідаючи на питання Футбол 24.

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Джерело: Футбол 24
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21347
Теги
Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Аталанта - Шахтар Манор Соломон Манор Соломон
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