Соломон: Забить в Лиге чемпионов – экстраординарно

Полузащитник Шахтера Манор Соломон отметил, что победа над Аталантой очень важна, учитывая ситуацию в группе.

"Я очень счастлив. Замечательный матч, выдающаяся победа. Очень рад, что забил, и три очка – это то, что сейчас имеет значение

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Я был хладнокровным, когда забивал? Возможно, так показалось. Это был очень важный гол. Забить в Лиге чемпионов – экстраординарно.

Как я оказался на позиции центрфорварда? Жуниор Мораес отдал на Додо, я увидел, что тот забегает справа. Никого не было в центре, поэтому я пошел туда. Очень счастлив, что Додо отдал мне этот пас. Замечательный ассист!

Была ли это переломная победа? Одно очко было бы не так плохо для нас, но если ты победил и взял три очка, то чувствуешь себя прекрасно. Поскольку Аталанта наш конкурент. Они отличная команда, показали это сегодня, очень сильно и агрессивно играли и в нападении, и в защите. Поэтому мы одержали важную победу", – сказал он журналистам после матча, отвечая на вопрос Футбол 24.

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