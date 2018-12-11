Соларі: Треба виграти навіть той матч, який нічого не вирішує в групі

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі поділився очікуваннями від матчу 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти ЦСКА.

"Для нас важливий кожен трофей, і ми хочемо вигравати в усіх турнірах, де граємо. Ми не виділяємо якісь чемпіонати. Ми можемо претендувати на ці трофеї і хочемо доходити до фіналів і вигравати.

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Ми намагаємося віддавати 100% своїх сил у всіх матчах, але складно підтримувати один рівень у всіх іграх. Це велике навантаження, мало часу на відновлення. Плюс міжнародні матчі збірних.

Це все накладається, але стає викликом для нас. Ми повинні навчитися зберігати оптимальну форму. Ми на першому місці в групі ЛЧ, але нам потрібно поважати нашу історію і вигравати навіть той матч, який не змінює розкладу в групі.

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Я треную Реал більше місяця, але підсумки треба підводити в кінці. Поки ми пишемо нашу книгу і хочемо досягати висот", – цитує Соларі Sport24.ru.