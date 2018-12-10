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Соларі пояснив, що потрібно Реалу для перемоги в Ла Лізі

11:03 271 Читать на русском
Соларі пояснив, що потрібно Реалу для перемоги в Ла Лізі
Сантьяго Соларі / фото із соцмереж

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі прокоментував перемогу мадридців над Уескою в матчі 15-го туру Ла Ліги.

"Це була рвана гра, було дуже вітряно. Вітер – це той фактор, який негативно впливає на роботу з м'ячем навіть більше, ніж дощ.

Уеска – Реал – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Це була не та гра, яка запам'ятовується, але якщо ти хочеш виграти Ла Лігу, то повинен перемагати в таких матчах. Ми здобули три очки, і це найголовніше. Іноді матчі складаються так, і ви нічого не можете з цим вдіяти. Але потрібно знати, як в них перемагати.

Ми вели в рахунку, Уеска дійсно тиснула на наші ворота у другому таймі, як і вітер, але нам вдалося не пропустити до фінального свистка.

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У нас не вийшло збільшити перевагу, у нас не все виходило, а гра в основному проходила на нашій половині поля", – цитує Соларі прес-служба Реала.

Іспанія15 турЕстадіо Ель Алькорас (Уеска)

Уеска - Реал Мадрид: Неділя 09 грудня 2018

Уеска
Матч завершено
0 : 1
Реал Мадрид
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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Уеска - Реал Мадрид Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі
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