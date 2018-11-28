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Соларі: Реал завжди є фаворитом Ліги чемпіонів завдяки своїй історії

12:12 536 Читать на русском
Соларі: Реал завжди є фаворитом Ліги чемпіонів завдяки своїй історії
Сантьяго Соларі / Reuters

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі прокоментував впевнену перемогу над Ромою та запевнив, що "бланкос" залишаються фаворитом Ліги чемпіонів.

"Уся команда зіграла добре проти Роми. Кожен гравець продемонстрував сконцентрованість і персональну відповідальність. Матч триває 90 хвилин, у Роми був чудовий шанс наприкінці першого тайму через нашу помилку, яку ми вже обговорили в роздягальні. У другому таймі Реал почав грати краще.

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Чи є Реал фаворитом Ліги чемпіонів? Це завжди так завдяки нашій історії. Неважливо, як ми грали сьогодні або в інший день, все залежить від 115 років існування цього клубу. Королівський клуб буде фаворитом до того часу, поки хоча б одна команда не наблизиться до нас за кількістю трофеїв", – цитує Соларі Calciomercato24.

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Рома - Реал Мадрид: Вівторок 27 листопада 2018

Рома
Матч завершено
0 : 2
Реал Мадрид
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Ліга чемпіонів Реал Мадрид Реал Мадрид Рома - Реал Мадрид Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі
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