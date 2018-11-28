Соларі: Реал завжди є фаворитом Ліги чемпіонів завдяки своїй історії

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі прокоментував впевнену перемогу над Ромою та запевнив, що "бланкос" залишаються фаворитом Ліги чемпіонів.

"Уся команда зіграла добре проти Роми. Кожен гравець продемонстрував сконцентрованість і персональну відповідальність. Матч триває 90 хвилин, у Роми був чудовий шанс наприкінці першого тайму через нашу помилку, яку ми вже обговорили в роздягальні. У другому таймі Реал почав грати краще.

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Чи є Реал фаворитом Ліги чемпіонів? Це завжди так завдяки нашій історії. Неважливо, як ми грали сьогодні або в інший день, все залежить від 115 років існування цього клубу. Королівський клуб буде фаворитом до того часу, поки хоча б одна команда не наблизиться до нас за кількістю трофеїв", – цитує Соларі Calciomercato24.

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