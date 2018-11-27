"Лише перемоги мені мало". Паулу Фонсека – про бразильців, філософію "хорошого футболу" і позиції, які підсилить Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека дав інтерв'ю провідному німецькому спортивному виданню Kicker перед матчем Ліги чемпіонів проти Хоффенхайма. Португалець розповів про свою філософію та життя клубу.

– Містер Фонсека, ви вважаєте себе борцем за справедливість, як легендарний персонаж Зорро?

– Що може бути краще? Однак я б не хотів політизувати цю ситуацію. Зорро – просто персонаж, якого я любив у дитинстві. Це було парі. Я мав одягнути маску, якщо ми переможемо Сіті.

– Кажуть, що це була спланована маркетингова кампанія, мета якої – привернення уваги світу до Шахтаря.

– Все було не так. Звичайно, я переговорив з клубом, але ніякого маркетингового плану не було. Лише радість від того, що ми вийшли з важкої групи, де були Сіті, Наполі та Фейєнорд.

Шахтар – Манчестер Сіті: Фонсека провів післяматчеву прес-конференцію у костюмі Зорро

– У Хоффенхайма зараз 3 очки, у Шахтаря – 2. Навіть нічия відбере у вас будь-які шанси на вихід далі...

– Ми маємо два фінали – проти Хоффенхайма та Ліона. Хоффенхайм – дуже-дуже сильна команда, але ми постараємося виграти.

– Третє місце та Ліга Європи стане для Шахтаря розрадою?

– В останньому турі ми приймаємо Ліон, а Хоффенхайм їде в гості до Манчестер Сіті. Це буде фотофініш. Однак зараз в нас все одно залишаються шанси на 1/16 фіналу. Наша мета – максимум.

– Відповідно до досліджень CIES, Шахтар має найкращий у Європі відсоток володіння м'ячем у внутрішньому чемпіонаті (67%). Це заслуга Шахтаря, чи наслідок слабкості української першості?

– Ми маємо дуже сильного опонента – Динамо Київ. Окрім цього, суперники завжди дуже мотивовані проти нас. Та й взагалі в Шахтаря немає домашніх матчів – ми вже роками не можемо грати в Донецьку через політичну ситуацію. У цьому сезоні після багатьох продажів команда переживає перехідний етап. При цьому володіння м'ячем завжди було важливим показником для мене. Володіння м'ячем, домінування, перехід до воріт суперника – це моя філософія і філософія моєї команди.

– У вас є рольова модель для такого стилю: Барселона чи Пеп Гвардіола?

– Ні, в мене немає рольової моделі. Я не хочу бути копією! Завжди захоплювався командами, які домінують, володіючи м'ячем. От і сам хочу так будувати гру.

– Чемпіонат світу-2018 показав, що володіння м'ячем саме по собі нічого не гарантує.

– Я завжди хотів домінувати на полі, навіть коли був тінейджером і просто вболівальником. Я є прихильником "хорошого футболу" в буквальному смислі слова. Тренуючи маленькі команди, я ніколи не обмежувався контратаками. Мої команди ніколи так не гратимуть. Це занадто примітивно для мене. Тільки перемоги мені мало. На полі має бути видовище.

– Це благородні слова.

– Можливо, але це правда. Звичайно, я знаю, що голи та очки – це найважливіші речі для багатьох людей, вони приносять успіх. Якщо ви домінуєте і володієте м'ячем – то маєте кращі шанси на перемогу. Однак лише тоді, коли ви все зробите правильно. Саме це показав чемпіонат світу. Але я не розумію, як можна робити Гвардіолу відповідальним за погані виступи збірної Німеччини на турнірі.

– Ганс-Петер Брігель сказав італійській пресі, що зараз більше не слідують принципу – результат важливіший за контроль гри. Після періоду Гвардіоли в Баварії щось змінилося.

– Хіба Гвардіола провалився, хіба він не виграв жодного титулу? Так, Лігу чемпіонів з Баварією він не завоював, але для такого успіху має зійтися дуже багато деталей.

– Повертаємося до Шахтаря. 0:9 за підсумками двох матчів проти Манчестер Сіті – це плата за перемогу в 2017 і маскарад із Зорро?

– Влітку ми втратили важливих гравців: капітан Срна, суперважливий Фред, Бернард, Феррейра. Звичайно, між складами Шахтаря та Манчестер Сіті була суттєва різниця. Сіті став тільки сильнішим, футболісти перейняли більше досвіду Гвардіоли. Ми банально були в різних умовах. Шахтарю знадобиться 2-3 роки, щоб повернутися на рівень минулого сезону.

– Що ви можете зробити, окрім маскараду?

– Виграти матчі проти Хоффенхайма та Ліона. 1/16 фіналу важлива для нас з фінансової точки зору, оскільки дасть змогу вийти в січні на трансферний ринок за підсиленням. Нам потрібен правий захисник і лівий вінгер.

– Вихід далі стане чим... дивом?

– Це стане досвідом для наших менш досвідчених футболістів, які матимуть топ-матчі у наступному раунді. Це єдиний варіант, як вони можуть набратися досвіду. Майкону, Сіпріано, Фернандо близько 20 років, вони тільки приїхали з Бразилії.

– Бразильці знову і знову погоджуються на перехід у Шахтар. Чому це так добре працює?

– З одного боку, наша перевага в тому, що в клубі вже є багато бразильців. Новачки приходять ніби в сім'ю. Однак в першу чергу, звичайно, вони приїжджають, бо тут дуже добре про них піклуються.

– Що саме ви маєте на увазі?

– Навіть сьогоднішні зірки – Фернандінью, Вілліан, Дуглас Коста – мали адаптуватися до європейського стилю гри. А ми повинні були навчити цього бразильців. Мова про організацію оборони. В Бразилії команди грають дуже широко, а тут футболісти повинні навчитися грати компактно, зберігати лінії, не залишати зон.

– Як ви в ролі тренера справляєтеся з тим, що через політичну ситуацію Шахтар не має домашніх матчів? Команда грає не в Донецьку, а в Харкові, внаслідок чого "намотала" вже 13 тисяч кілометрів у листопаді.

– Ми намагаємося уникати переїздів, як тільки це можливо, залишаючись вдома та готелях. Це все психологія.

– Ви живете і тренуєтеся в Києві, а домашні матчі проводите в Харкові. Хіба не краще було б все робити в одному місті?

– У Києві ми маємо найкращі умови для тренування навіть взимку. Зараз клуб практично повністю тут розмістився. Я і гравці комфортно себе почуваємо в цьому місті.

– А от вболівальникам, схоже, не надто комфортно: 6-8 тисяч на матчах.

– Так, ми повинні розпалити в них пристрасть. І не лише наш клуб – в усій лізі по всій країні. Навіть до національної збірної. Сподіваюся, успіх у Лізі націй допоможе підняти престиж.

– Ви прийшли в Шахтар у 2016-му і відтоді двічі оформили золотий дубль з Шахтарем. Наскільки важко було замінити легенду Мірчу Луческу?

– Замінити успішного тренера, який працював тут 12 років, не легке завдання. Тим більше, що в мене були інші методи роботи, а напруга навколо клубу зростала, адже він після виїзду з Донецька Шахтар не вигравав чемпіонство. Але мені став у пригоді досвід невдалого року роботи в Порту. Ви завжди навчаєтеся.

– Наскільки вам допомогла португальська мова, враховуючи великий бразильський легіон?

– Дуже допомогла, це стало величезною перевагою. Навіть за наявності перекладача. Однак найбільше мені допомогло те, що ми всі хотіли повернути собі чемпіонство і згуртувалися заради цього.

Інтерв'ю – Йорг Вольфрум

Переклад і адаптація – Роман Саврій

Як Паулу Фонсека побудував у Шахтарі найкрутіші в Європі 4-2-3-1