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Солари: Реал всегда является фаворитом Лиги чемпионов благодаря своей истории

12:14 17 Читати українською
Солари: Реал всегда является фаворитом Лиги чемпионов благодаря своей истории
Сантьяго Солари / Reuters

Главный тренер Реала Сантьяго Солари прокомментировал уверенную победу над Ромой и заверил, что "бланкос" остаются фаворитом Лиги чемпионов.

"Вся команда сыграла хорошо против Ромы. Каждый игрок продемонстрировал сконцентрированность и персональную ответственность. Матч длится 90 минут, у Ромы был прекрасный шанс в конце первого тайма из-за нашей ошибки, которую мы уже обсудили в раздевалке. Во втором тайме Реал начал играть лучше.

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Является ли Реал фаворитом Лиги чемпионов? Это всегда так благодаря нашей истории. Неважно, как мы играли сегодня или в другой день, все зависит от 115 лет существования этого клуба. Королевский клуб будет фаворитом до тех пор, пока хотя бы одна команда не приблизится к нам по количеству трофеев", – цитирует Солари Calciomercato24.

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Рома - Реал Мадрид: Вторник 27 ноября 2018

Рома
Матч окончен
0 : 2
Реал Мадрид
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