Ліга чемпіонів: Баварія каменя на камені не залишила від Бенфіки, Реал впевнено переміг Рому

Відбулись матчі 5-го туру Ліги чемпіонів у групах Е та G. Баварія у Мюнхені розтрощила Бенфіку, Рома поступилась Реалу.

Ліга чемпіонів, 5 тур, група E

Баварія – Бенфіка – 5:1

Голи: Роббен, 13, 30, Левандовскі, 36, 51, Рібері, 76 – Фернандеш, 46

Ліга чемпіонів, 5 тур, група G

Рома – Реал – 0:2

Голи: Бейл, 47, Лукас, 59

Мюнхенська Баварія на Альянц-Арені не залишила шансів Бенфіці. Підопічним Ковача вдалось забити швидкий гол. На 13-й Роббен у фірмовому стилі накрутив декількох захисників, змістився ближче до центру та невідпорно пробив. Той же Арьєн Роббен у абсолютно ідентичному стилі зі зміщенням з флангу в центр оформив дубль у зустрічі.

На 36-й хвилині матчу після розіграшу стандарту Левандовскі виграв верхову боротьбу і продовжив розгром португальців. Бенфіці вдалось відігратись відразу по перерві. Відзначився Фернандеш, який тільки-но з'явився на полі, замінивши Піцці. Однак вже на 51-й хвилині Левандовскі знову виграв верхову боротьбу після кутового і оформив дубль.

Довершив розгром Бенфіки Франк Рібері, який забив на 76-й хвилині після асисту з флангу Алаби. В підсумку 5:1 перемога Баварії, абсолютно без шансів для Бенфіки. Після 5 турів Баварія з 13-ма очками очолює квартет Е, натомість Бенфіка з 5-ма пунктами посідає 3 місце та продовжить боротьбу у лізі Європи.

У поєдинку групи G Рома у Римі приймала Реал. У першому таймі команди голів не забили попри чудові нагоди Шика і Ундера, які мали прекрасні нагоди для взяття воріт Куртуа.

На початку другої 45 хвилинки Реал вийшов вперед зусиллями Бейла, який скористався невпевненими діями голкіпера римлян та непорозумінням у оборонних рядах Роми та результативно пробив по воротах Ольсена. Цей гол додав мадридцям впевненості і вони почали активніше діяти в атаці.

На 59-й хвилині це принесло свої плоди. Лукас відгукнувся на простріл Марсело та влучно пробив по воротах господарів. У "бланкос" було ще декілька прекрасних нагод, щоб забити гол, але вони їх змарнували. Натомість римляни майже нічого гострого біля воріт Куртуа у другому таймі не створили. В підсумку 2:0 впевнена перемога Реала.

Після цієї перемоги Реал набрав 12 пунктів та очолює квартет G, у активі Роми 9 очок та друге місце у групі. Обидві команди вже забезпечили собі путівку в плей-офф Ліги чемпіонів.