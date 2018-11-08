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Соларі повторив унікальне тренерське досягнення в історії Реала

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Соларі повторив унікальне тренерське досягнення в історії Реала
Сантьяго Соларі / соцмережі

Виконувач обов'язків головного тренера Реала Сантьяго Соларі став третім тренером в історії клубу, хто виграв 3 дебютні офіційні матчі.

Реал у матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів на виїзді розбомбив Вікторію Пльзень з рахунком 5:0. Таким чином, в. о. головного тренера Сантьяго Соларі виграв третій дебютний офіційний матч поспіль.

Бензема став 7 гравцем в історії Реала, якому підкорилось неймовірне досягнення

Аргентинець повторив досягнення Берраондо (1928 рік) та Карнільї (1957 рік).

Реал після 4 турів має 9 очок і майже гарантував собі путівку в плей-офф головного клубного турніру Європи.

Ліга чемпіонів4 турСтадіон Пльзні (Пльзень)

Вікторія Пльзень - Реал Мадрид: Середа 07 листопада 2018

Вікторія Пльзень
Матч завершено
0 : 5
Реал Мадрид
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Теги
Ліга чемпіонів Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі Реал Мадрид Реал Мадрид Рекорди Вікторія Пльзень - Реал Мадрид
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