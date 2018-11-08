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Солари повторил уникальное тренерское достижение в истории Реала

00:45 34 Читати українською
Солари повторил уникальное тренерское достижение в истории Реала
Сантьяго Солари / соцсети

Исполняющий обязанности главного тренера Реала Сантьяго Солари стал третьим тренером в истории клуба, кто выиграл 3 дебютных официальных матча.

Реал в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде разбомбил Викторию Пльзень со счетом 5:0. Таким образом, и. о. главного тренера Сантьяго Солари выиграл третий дебютный официальный матч подряд.

Бензема стал 7 игроком в истории Реала, которому покорилось невероятное достижение

Аргентинец повторил достижение Берраондо (1928 год) и Карнильи (1957 год).

Реал после 4 туров имеет 9 очков и почти гарантировал себе путевку в плей-офф главного клубного турнира Европы.

Лига чемпионов4 турСтадіон Пльзні (Пльзень)

Виктория Пльзень - Реал Мадрид: Среда 07 ноября 2018

Виктория Пльзень
Матч окончен
0 : 5
Реал Мадрид
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