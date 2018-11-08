Солари повторил уникальное тренерское достижение в истории Реала

Исполняющий обязанности главного тренера Реала Сантьяго Солари стал третьим тренером в истории клуба, кто выиграл 3 дебютных официальных матча.

Реал в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде разбомбил Викторию Пльзень со счетом 5:0. Таким образом, и. о. главного тренера Сантьяго Солари выиграл третий дебютный официальный матч подряд.

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Аргентинец повторил достижение Берраондо (1928 год) и Карнильи (1957 год).

Реал после 4 туров имеет 9 очков и почти гарантировал себе путевку в плей-офф главного клубного турнира Европы.