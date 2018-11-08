Ліга чемпіонів: Реал знищив Вікторію, Баварія перемогла АЕК Чигринського

У матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів мадридський Реал зірвав злість на чеській Вікторії, Баварія впритул наблизилась до плей-офф після перемоги над АЕКом.

Мадридський Реал завітав у гості до Вікторії в рамках 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Вже в першому таймі "вершкові" відвантажили чемпіону Чехії 4 голи, дубль на рахунку Каріма Бензема, який досягнув позначки у 200 голів за "королівський клуб". У другому таймі Тоні Кроос встановив остаточний рахунок у матчі.

Баварія вдома приймала аутсайдера групи Е афінський АЕК. Українець Дмитро Чигринський провів на полі весь матч. Мюнхенці завдяки дублю Роберта Лєвандовскі повторили результат афінського матчу. В іншому поєдинку цього квартету Аякс та Бенфіка зіграли внічию 1:1.

Ліга чемпіонів. Груповий етап, 4 тур

Вікторія – Реал Мадрид – 0:5

Голи: Бензема, 21, 37, Каземіро, 23, Бейл, 40, Кроос, 67

Баварія – АЕК – 2:0

Голи: Лєвандовскі, 31 (пен.), 71

Бенфіка – Аякс – 1:1

Голи: Жонас, 29 – Тадіч, 61