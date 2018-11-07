Бензема став 7 гравцем в історії Реала, якому підкорилось неймовірне досягнення

Форвард Реала Карім Бензема став 7 гравцем Реала, який забив 200 голів у футболці "вершкових".

Реал у матчі 4 туру Ліги чемпіонів завітав у гості до чеської Вікторії Пльзень. У першому таймі форвард "вершкових" Карім Бензема відзначився дублем, досягнувши позначки у 200 голів за "королівський клуб".

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Француз став лише 7 гравцем, кому підкорився цей показник результативності. Реал у разі перемоги зрівняється з Ромою за кількістю набраних очок.

Вікторія після 3 турів має 1 очко і перебуває на дні турнірної таблиці групи G.

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