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Бензема став 7 гравцем в історії Реала, якому підкорилось неймовірне досягнення

23:21 369 Читать на русском
Бензема став 7 гравцем в історії Реала, якому підкорилось неймовірне досягнення
Карім Бензема та Гарет Бейл / соцмережі

Форвард Реала Карім Бензема став 7 гравцем Реала, який забив 200 голів у футболці "вершкових".

Реал у матчі 4 туру Ліги чемпіонів завітав у гості до чеської Вікторії Пльзень. У першому таймі форвард "вершкових" Карім Бензема відзначився дублем, досягнувши позначки у 200 голів за "королівський клуб".

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Француз став лише 7 гравцем, кому підкорився цей показник результативності. Реал у разі перемоги зрівняється з Ромою за кількістю набраних очок.

Вікторія після 3 турів має 1 очко і перебуває на дні турнірної таблиці групи G.

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Ліга чемпіонів4 турСтадіон Пльзні (Пльзень)

Вікторія Пльзень - Реал Мадрид: Середа 07 листопада 2018

Вікторія Пльзень
Матч завершено
0 : 5
Реал Мадрид
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Теги
Ліга чемпіонів Вікторія Пльзень - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Карім Бензема Карім Бензема
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