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Соларі: Капітан Реала – хоробра і чесна людина

18:08 111 Читать на русском
Соларі: Капітан Реала – хоробра і чесна людина
Сантьяго Соларі/ фото із соцмереж

Виконувач обов'язків головного тренера Реала Сантьяго Соларі заступився за капітана команди Серхіо Рамоса, який ліктем розбив обличчя гравцеві суперника в матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Вікторією Пльзень.

"Наш капітан – хоробра і чесна людина. Кожен, хто грає в футбол, знає, що цей спорт є контактним. Буває, хлопці вагою 80-90 кілограмів рухаються на максимальній швидкості, тому такі епізоди трапляються.

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Ні у кого немає більш переламаного носа, ніж у Рамоса. Він прекрасно знає, який це вид спорту. У нього не було наміру зіграти грубо, він завжди грає чесно. Футбол – контактний вид спорту", – цитує Соларі AS.

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Ліга чемпіонів4 турСтадіон Пльзні (Пльзень)

Вікторія Пльзень - Реал Мадрид: Середа 07 листопада 2018

Вікторія Пльзень
Матч завершено
0 : 5
Реал Мадрид
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Реал Мадрид Реал Мадрид Серхіо Рамос Серхіо Рамос Ліга чемпіонів Вікторія Пльзень - Реал Мадрид Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі
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