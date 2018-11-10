Солари Капитан Реала – храбрый и честный человек

Исполняющий обязанности главного тренера Реала Сантьяго Солари вступился за капитана команды Серхио Рамоса, который локтем разбил лицо игроку соперника в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Викторией Пльзень.

"Наш капитан – храбрый и честный человек. Каждый, кто играет в футбол, знает, что этот спорт является контактным. Бывает, ребята весом 80-90 килограммов движутся на максимальной скорости, поэтому такие эпизоды случаются.

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Ни у кого нет более переломанного носа, чем у Рамоса. Он прекрасно знает, какой это вид спорта. У него не было намерения сыграть грубо, он всегда играет честно. Футбол – контактный вид спорта", – цитирует Солари AS.

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