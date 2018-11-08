Серхіо Рамос підтримав оборонця Вікторії Гавела, якому розбив обличчя до крові

Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос попросив вибачення в захисника Вікторії Пльзень Мілана Гавела, якому напередодні розбив обличчя в матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Футбол завжди чомусь вчить. Я не повинен був вступати в боротьбу таким чином.

Вікторія Пльзень – Реал – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Мілане, я не прагнув травмувати тебе. Видужуй швидше", – написав Серхіо Рамос у своєму твіттері.

Нагадаємо, що напередодні капітан "вершкових" ліктем розбив ніс 24-річному чеху, але арбітр зустріч не побачив порушення правил і не покарав іспанця. Через ушкодження Гавелу довелося покинути поле на 38-й хвилині матчу. Сам поєдинок завершився розгромною перемогою Реала (5:0).

A victory to build on and also to learn from. Football always teaches you things and tonight I shouldn't have gone into the challenge like that. Milan, it wasn't my intention to injure you. Get well soon #HalaMadrid https://t.co/NZcWRAwI0x — Sergio Ramos (@SergioRamos) 8 листопада 2018 р.

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