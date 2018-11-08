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Серхіо Рамос підтримав оборонця Вікторії Гавела, якому розбив обличчя до крові

12:29 841 Читать на русском
Серхіо Рамос підтримав оборонця Вікторії Гавела, якому розбив обличчя до крові
Серхіо Рамос підтримав оборонця Вікторії Гавела, якому розбив обличчя до крові / фото із соцмереж

Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос попросив вибачення в захисника Вікторії Пльзень Мілана Гавела, якому напередодні розбив обличчя в матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Футбол завжди чомусь вчить. Я не повинен був вступати в боротьбу таким чином.

Вікторія Пльзень – Реал – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Мілане, я не прагнув травмувати тебе. Видужуй швидше", – написав Серхіо Рамос у своєму твіттері.

Нагадаємо, що напередодні капітан "вершкових" ліктем розбив ніс 24-річному чеху, але арбітр зустріч не побачив порушення правил і не покарав іспанця. Через ушкодження Гавелу довелося покинути поле на 38-й хвилині матчу. Сам поєдинок завершився розгромною перемогою Реала (5:0).

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Вікторія Пльзень - Реал Мадрид: Середа 07 листопада 2018

Вікторія Пльзень
Матч завершено
0 : 5
Реал Мадрид
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Теги
Ліга чемпіонів Реал Мадрид Реал Мадрид Вікторія Пльзень Вікторія Пльзень Мілан Гавел Мілан Гавел Вікторія Пльзень - Реал Мадрид Серхіо Рамос Серхіо Рамос
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