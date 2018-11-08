Серхіо Рамос підтримав оборонця Вікторії Гавела, якому розбив обличчя до крові

Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос попросив вибачення в захисника Вікторії Пльзень Мілана Гавела, якому напередодні розбив обличчя в матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
"Футбол завжди чомусь вчить. Я не повинен був вступати в боротьбу таким чином.
Вікторія Пльзень – Реал – 0:5 – відео голів та огляд матчу
Мілане, я не прагнув травмувати тебе. Видужуй швидше", – написав Серхіо Рамос у своєму твіттері.
Нагадаємо, що напередодні капітан "вершкових" ліктем розбив ніс 24-річному чеху, але арбітр зустріч не побачив порушення правил і не покарав іспанця. Через ушкодження Гавелу довелося покинути поле на 38-й хвилині матчу. Сам поєдинок завершився розгромною перемогою Реала (5:0).
Ліга чемпіонів: Реал знищив Вікторію, Баварія перемогла АЕК Чигринського