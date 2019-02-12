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Сьогодні стартує плей-офф Ліги чемпіонів: розклад матчів 1/8 фіналу

12 лютого 09:30 5994 Читать на русском
Сьогодні стартує плей-офф Ліги чемпіонів: розклад матчів 1/8 фіналу
Сьогодні стартує плей-офф Ліги чемпіонів 2018/19

Сьогодні двома матчами стартує 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. "Футбол 24" нагадує розклад перших поєдинків даної стадії.

Сьогодні о 22:00 розпочинається стадія 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. 12 лютого пройдуть 2 матчі: Рома – Порту та Манчестер Юнайтед – ПСЖ.

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Нагадаємо, українські клуби на даній стадії участі не беруть, позаяк Шахтар, який був єдиним представником України в груповому турнірі Ліги чемпіонів, не зміг кваліфікуватись до плей-офф та продовжить боротьбу в Лізі Європи.

Розклад перших поєдинків 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19:

12 лютого

Рома – Порту

Манчестер Юнайтед – ПСЖ

13 лютого

Тоттенхем – Борусія Д

Аякс – Реал

19 лютого

Ліон – Барселона

Ліверпуль – Баварія

20 лютого

Атлетіко – Ювентус

Шальке – Манчестер Сіті.

Стартовий свисток у всіх поєдинках пролунає о 22:00 за київським часом. Матчі-відповіді пройдуть 5-6 та 12-13 березня. ФІнал Ліги чемпіонів 2018/19 пройде в Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітано, де виступає місцевий Атлетіко.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуЙохан Кройф Арена (Амстердам)

Аякс - Реал Мадрид: Середа 13 лютого 2019

Аякс

live 40'
1 : 0
Реал Мадрид
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Ліга чемпіонів Аякс - Реал Мадрид Ліверпуль - Баварія Головне Манчестер Юнайтед - ПСЖ Рома - Порту Тоттенхем - Борусія Дортмунд Атлетіко - Ювентус Шальке - Манчестер Сіті Ліон - Барселона
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