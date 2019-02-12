Сьогодні стартує плей-офф Ліги чемпіонів: розклад матчів 1/8 фіналу

Сьогодні двома матчами стартує 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. "Футбол 24" нагадує розклад перших поєдинків даної стадії.
Сьогодні о 22:00 розпочинається стадія 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. 12 лютого пройдуть 2 матчі: Рома – Порту та Манчестер Юнайтед – ПСЖ.
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Нагадаємо, українські клуби на даній стадії участі не беруть, позаяк Шахтар, який був єдиним представником України в груповому турнірі Ліги чемпіонів, не зміг кваліфікуватись до плей-офф та продовжить боротьбу в Лізі Європи.
Розклад перших поєдинків 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19:
12 лютого
Рома – Порту
Манчестер Юнайтед – ПСЖ
13 лютого
Тоттенхем – Борусія Д
Аякс – Реал
19 лютого
Ліон – Барселона
Ліверпуль – Баварія
20 лютого
Атлетіко – Ювентус
Шальке – Манчестер Сіті.
Стартовий свисток у всіх поєдинках пролунає о 22:00 за київським часом. Матчі-відповіді пройдуть 5-6 та 12-13 березня. ФІнал Ліги чемпіонів 2018/19 пройде в Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітано, де виступає місцевий Атлетіко.