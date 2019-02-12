Сегодня стартует плей-офф Лиги чемпионов: расписание матчей 1/8 финала

Сегодня двумя матчами стартует 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19. "Футбол 24" напоминает расписание першение поединкив данной стадии.

Сегодня в 22:00 начинается стадия 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19. 12 февраля пройдут 2 матча: Рома – Порту и Манчестер Юнайтед – ПСЖ.

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Напомним, украинские клубы на данной стадии не участвуют, поскольку Шахтер, который был единственным представителем Украины в групповом турнире Лиги чемпионов, не смог квалифицироваться в плей-офф и продолжит борьбу в Лиге Европы.

Расписание первых поединков 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19:

12 февраля

Рома – Порту

Манчестер Юнайтед – ПСЖ

13 февраля

Тоттенхэм – Боруссия Д

Аякс – Реал

19 февраля

Лион – Барселона

Ливерпуль – Бавария

20 февраля

Атлетико – Ювентус

Шальке – Манчестер Сити.

Стартовый свисток во всех поединках прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Ответные матчи пройдут 5-6 и 12-13 марта. Финал Лиги чемпионов 2018/19 пройдет в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано, где выступает местный Атлетико.