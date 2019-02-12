Сегодня стартует плей-офф Лиги чемпионов: расписание матчей 1/8 финала

Сегодня двумя матчами стартует 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19. "Футбол 24" напоминает расписание першение поединкив данной стадии.
Сегодня в 22:00 начинается стадия 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19. 12 февраля пройдут 2 матча: Рома – Порту и Манчестер Юнайтед – ПСЖ.
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Напомним, украинские клубы на данной стадии не участвуют, поскольку Шахтер, который был единственным представителем Украины в групповом турнире Лиги чемпионов, не смог квалифицироваться в плей-офф и продолжит борьбу в Лиге Европы.
Расписание первых поединков 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19:
12 февраля
Рома – Порту
Манчестер Юнайтед – ПСЖ
13 февраля
Тоттенхэм – Боруссия Д
Аякс – Реал
19 февраля
Лион – Барселона
Ливерпуль – Бавария
20 февраля
Атлетико – Ювентус
Шальке – Манчестер Сити.
Стартовый свисток во всех поединках прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Ответные матчи пройдут 5-6 и 12-13 марта. Финал Лиги чемпионов 2018/19 пройдет в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано, где выступает местный Атлетико.