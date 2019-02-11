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УЄФА оголосив, у яких випадках використовуватимуть VAR у Лізі чемпіонів

11 лютого 13:12 937 Читать на русском
УЄФА оголосив, у яких випадках використовуватимуть VAR у Лізі чемпіонів
VAR / Reuters

Старший офіцер УЄФА із питань суддівства Роберто Розетті пояснив, за яких умов застосовуватимуть систему VAR у плей-офф Ліги чемпіонів.

"Відеопомічник втручається лише тоді, коли помічає очевидну та явну помилку в чотирьох ситуаціях, що впливають на хід матчу. Це голи та порушення правил перед ними; рішення щодо пенальті та порушення правил перед ним; прямі червоні картки; помилкова ідентифікація гравців.

УЄФА затвердив використання VAR у плей-офф Ліги чемпіонів 2018/19

Це також стосується голів, забитих після порушення правил в атаці та з положення поза грою. Новітні 3D-технології допоможуть відеопомічникам визначати, чи був офсайд.

Відеопомічники також втручаються у випадку відверто грубої гри, яка за правилами повинна каратися прямою червоною карткою.

Відеопомічник арбітра (VAR). Як працює система відеоповторів майбутнього

Знову таки, відеопомічники втручаються лише тоді, якщо бачать явний фол у штрафному, за який потрібно призначати пенальті, або ж чітке свідчення, що порушення не було та пенальті давати не можна. Наприклад, за умови гри рукою відеопомічник повинен втрутитися, якщо явно бачить, що футболіст навмисне торкнувся м'яча та рукою.

Бригада VAR повинна взяти до уваги рух, дистанцію та позицію руки чи долоні, щоб вирішити, чи карати за контакт. Головний рефері повинен подивитися повтор інциденту", – наводить слова Розетті офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що першими два поєдинками ЛЧ, під час яких працюватиме система VAR, стануть протистояння Манчестер Юнайтед – Парі Сен-Жермен на Олд Траффорд і Рома – Порту на Стадіо Олімпіко.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вівторок 12 лютого 2019

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 2
ПСЖ
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Теги
Ліга чемпіонів Манчестер Юнайтед - ПСЖ УЄФА Відеоповтори Відеопомічник арбітра Відеоасистент арбітра (VAR) Роберто Розетті
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