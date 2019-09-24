Сьогодні УЄФА назве господарів фіналів єврокубків – на один із них претендує Україна

24 вересня в Любляні відбудеться засідання Виконкому УЄФА, на якому буде розглянуто чимало важливих питань.

На засіданні Виконавчого комітету УЄФА, яке розпочнеться о 14:30 за київським часом, буде затверджено регламент стикових матчів і жеребкування фінальної частини Євро-2020, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Крім того, будуть названі господарі фіналів Ліги чемпіонів УЄФА 2021, 2022 та 2023 років, фіналу Ліги Європи УЄФА 2021 року, матчу за Суперкубок УЄФА 2021 року, фінальної частини футзального Євро-2022 та фінальних стадій юнацьких турнірів 2021 та 2022 років. Зауважимо, що на проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2021 претендує ОСК Металіст.

Україну на засіданні представить очільник УАФ Андрій Павелко, який входить до складу Виконкому УЄФА.

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