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Сьогодні УЄФА назве господарів фіналів єврокубків – на один із них претендує Україна

08:00 1181 Читать на русском
Сьогодні УЄФА назве господарів фіналів єврокубків – на один із них претендує Україна
Андрій Павелко представить Україну у Виконкомі УЄФА

24 вересня в Любляні відбудеться засідання Виконкому УЄФА, на якому буде розглянуто чимало важливих питань.

На засіданні Виконавчого комітету УЄФА, яке розпочнеться о 14:30 за київським часом, буде затверджено регламент стикових матчів і жеребкування фінальної частини Євро-2020, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Павелко пояснив, чому для заявки на проведення Суперкубка УЄФА-2021 вибрали саме Харків

Крім того, будуть названі господарі фіналів Ліги чемпіонів УЄФА 2021, 2022 та 2023 років, фіналу Ліги Європи УЄФА 2021 року, матчу за Суперкубок УЄФА 2021 року, фінальної частини футзального Євро-2022 та фінальних стадій юнацьких турнірів 2021 та 2022 років. Зауважимо, що на проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2021 претендує ОСК Металіст.

Україну на засіданні представить очільник УАФ Андрій Павелко, який входить до складу Виконкому УЄФА.

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Ліга чемпіонів Андрій Павелко УЄФА Головне Суперкубок УЄФА Євро-2020 Металіст Ліга Європи
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