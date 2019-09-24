Сегодня УЕФА назовет хозяев финалов еврокубков – на один из них претендует Украина

24 сентября в Любляне состоится заседание Исполкома УЕФА, на котором будет рассмотрено немало важных вопросов.

На заседании Исполнительного комитета УЕФА, которое начнется в 14:30 по киевскому времени, будет утвержден регламент стыковых матчей и жеребьевки финальной части Евро-2020, сообщает официальный сайт УАФ.

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Кроме того, будут названы хозяева финалов Лиги чемпионов УЕФА 2021, 2022 и 2023 годов, финала Лиги Европы УЕФА 2021 года, матча за Суперкубок УЕФА 2021 года, финальной части футзального Евро-2022 и финальных стадий юношеских турниров 2021 и 2022 годов. Заметим, что на проведение матча за Суперкубок УЕФА-2021 претендует ОСК Металлист.

Украину на заседании представит глава УАФ Андрей Павелко, который входит в состав Исполкома УЕФА.

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