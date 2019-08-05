Соболь виділив трьох найнебезпечніших гравців Динамо перед протистоянням в Лізі чемпіонів

Захисник Брюгге Едуард Соболь поділився думкою щодо окремих гравців київського клубу.

"Думаю, Вітя Циганков зараз один з лідерів Динамо. Варто його побоюватися, тому що він розумний футболіст з хорошою швидкістю, у нього чудовий удар, хороша ліва нога.

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Микита Бурда фізично сильний футболіст, у нього якісні передачі, добре веде єдиноборства, сильна гра один в один, його потрібно побоюватися при стандартах.

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Миколенко дуже впевнено себе почуває на лівому фланзі, добре діє в обороні, підключається в атаку. Думаю, нашому правому флангу потрібно буде приділити йому увагу", – сказав Соболь в коментарі програмі "Великий футбол".