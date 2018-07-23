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Хацкевич прокоментував результати жеребкування Ліги чемпіонів

15:09 977 Читать на русском
Хацкевич прокоментував результати жеребкування Ліги чемпіонів
Олександр Хацкевич / ФК Динамо Київ

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич поділився думками щодо результатів жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Суперником "біло-синіх", нагадаємо, буде празька Славія.

"Поки жодної інформації по Славії в нас немає. На зборі ми грали проти чеського чемпіона, Вікторії Пльзень, яка справила враження фізично міцної команди. Чогось іншого поки сказати не можу – так швидко інформація не збирається.

Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

Чи телефонуватиму Ротаню (ветеран упродовж сезону 2017/18 пограв і за Славію, і за Динамо – Футбол 24)? Уся інформація з будь-яких джерел буде корисною для нас. Перш за все нас буде цікавити кадровий потенціал суперника. Думаю, невдовзі зберемо повну інформацію про чеський клуб. Поки ж у нас попереду старт чемпіонату. Наразі це важливіше", – цитує Хацкевича офіційний сайт Динамо.

Відзначимо, що поєдинки 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ відбудуться 7-8 та 14 серпня. Перший матч кияни зіграють на виїзді.

Теги
Динамо Динамо Ліга чемпіонів Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Славія Прага Славія Прага
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