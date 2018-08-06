Славія – Динамо: несподіваний прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів та історія протистояння

Славія Прага прийматиме Динамо Київ 7 серпня 2018 року в першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2018/19. Який прогноз букмекерів на гру ЛЧ, підкаже Футбол 24.

Матч Славія – Динамо відбудеться у вівторок, 7 серпня, у Празі на стадіоні Еден Арена, який вміщує трохи більше як 20 тисяч глядачів. Гра, на яку вже викупили всі квитки, стартує о 20:30 за київським часом. Пряма трансляція – на телеканалі 2+2, починаючи з 20:25.

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Це перша зустріч цих чеської та української команд між собою, якщо не рахувати єдиний товариський матч. Той поєдинок відбувся у 2016 році і завершився поразкою динамівців 1:2. За команду тоді ще Сергія Реброва відзначився Мігель Велозу – обох уже немає в клубі. За пражан забивали Месановіч і Змржал. Останній досі грає за "червоно-білих".

Інших чехів у Лізі чемпіонів Динамо проходило лише в серії пенальті. У 1998-му легендарна команда Лобановського драматично вибила Спарту, коли суперники обмінялись домашніми поразками – у підсумку українська казка завершилась півфіналом турніру. Загалом же українські клуби лише 1 раз із 10 не проходили чехів. Сталось це з донецьким Шахтарем проти Вікторії Пльзень у Лізі Європи 2014. А ось Динамо з клубами Чехії успішно розправлялось 6 разів поспіль.

Славія – Динамо: прогноз букмекерів на матч ЛЧ

Незважаючи на те, що в клубному рейтингу УЄФА Динамо посідає 26-е місце, а Славія – лише 137-е, букмекери бачать фаворитом першого протистояння господарів.

Коефіцієнт на перемогу чехів в усіх світових контор менший. William Hill дає 2,5 на звитягу Славії, а ось на тріумфі Динамо можна заробити дещо більше – кожна поставленя гривня помножиться на 2,88. У нічию вірять найменше – 3,2. У Bwin розцінки схожі: 2,45 на Славію, 2,85 на Динамо і 3,2 на мирову.

Водночас прохід київського клубу перед першим матчем букмекери вважають більш реалістичним варіантом: 1,44 на те, що Динамо зіграє у плей-офф кваліфікації, і 2,6 на вихід чехів. Крім того, Bwin ставить на те, що 7 серпня команди на двох заб'ють 2 голи.

Статистика команд на старті чемпіонату

Славія загалом значно впевненіше, ніж Динамо почало сезон. Так, обидва клуби набрали по 9 очок, але якщо в киян різниця зовсім мінімальна 3:0, то колишня команда Соболя і Ротаня наколотила 10 голів, а пропустила 1. Команда Трпішовскі виграла на фініші минулого сезону Кубок Чехії, а зараз є безапеляційним лідером чемпіонату.

У ще двох команд (Вікторія і Спарта) максимум очок, однак Славія забила вдвічі більше за них Щоправда й суперники у неї були такі собі: Опава і Карвіна замикають турнірну таблицю – це єдині команди на старті сезону, що не набирали пунктів.

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