toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
СЛАВИЯ ПРАГА - ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Славия – Динамо: где смотреть матч Лиги чемпионов

10:40 125 Читати українською
Славия – Динамо: где смотреть матч Лиги чемпионов
Славия – Динамо: где смотреть матч Лиги чемпионов

Динамо на выезде сыграет с пражской Славией в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2018/19. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч квалификации Лиги чемпионов Славия – Динамо состоится сегодня, 7 августа, в Праге на стадионе Эден Арена. Начало – в 20:30 по киевскому времени.

Славия – Динамо: анонс матча квалификации Лиги чемпионов

Матч Славия – Динамо смотреть онлайн в прямом эфире можно на канале "2+2", начиная с 20:25. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Напомним, что победитель этой пары на следующем этапе квалификации встретится с Аяксом или Стандардом. Ответный матч пражская Славия и киевское Динамо проведут в Киеве 14 августа.

Славия – Динамо: неожиданный прогноз букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов и история противостояния

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

Славия Прага
до матча
8
час
:
11
мин
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Славия Прага Славия Прага Славия Прага - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
11
мин
Славия Прага
20:30
Динамо Киев
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук