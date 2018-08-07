Славия – Динамо: где смотреть матч Лиги чемпионов

Динамо на выезде сыграет с пражской Славией в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2018/19. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч квалификации Лиги чемпионов Славия – Динамо состоится сегодня, 7 августа, в Праге на стадионе Эден Арена. Начало – в 20:30 по киевскому времени.

Славия – Динамо: анонс матча квалификации Лиги чемпионов

Матч Славия – Динамо смотреть онлайн в прямом эфире можно на канале "2+2", начиная с 20:25. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Напомним, что победитель этой пары на следующем этапе квалификации встретится с Аяксом или Стандардом. Ответный матч пражская Славия и киевское Динамо проведут в Киеве 14 августа.

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