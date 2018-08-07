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Славія – Динамо: чеські фанати організували шикарний перформанс, натякнувши на велику історію свого клубу

21:35 589 Читать на русском
Славія – Динамо: чеські фанати організували шикарний перформанс, натякнувши на велику історію свого клубу
Перформанс фанатів Славії / фото: ФК Славія

Фанати празької Славії відмінно підготувались до поєдинку проти київського Динамо в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2018/19.

Вболівальники Славії перед матчем проти Динамо в рамках 3-го раунду кваліфікації ЛЧ 2018/19 продемонстрували без перебільшення класний перформанс, у якому була задіяна ціла трибуна.

Славія – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Крім того, чеські фанати вивісили банер, яким натякнули на багату історію Славії.

"Славія на 26 років старша за республіку", – написано на банері (мається на увазі республіка Чехословаччина, утворена у 1918 році – прим. Футбол 24).

Нагадаємо, матч-відповідь Динамо – Славія пройде у Києві 14 серпня.

Джерело: Футбол 24
Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, перші матчі

Славія Прага - Динамо: Вівторок 07 серпня 2018

Славія Прага
Матч завершено
1 : 1
Динамо
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