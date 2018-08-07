Славия – Динамо: чешские фанаты организовали шикарный перформанс, намекнув на великую историю своего клуба

Фанаты пражской Славии отлично подготовились к поединку против киевского Динамо в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2018/19.

Болельщики Славии перед матчем против Динамо в рамках 3-го раунда квалификации ЛЧ 2018/19 продемонстрировали без преувеличения классный перформанс, в котором была задействована целая трибуна.

Славия – Динамо: онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Кроме того, чешские фанаты вывесили баннер, которым намекнули на богатую историю Славии.

"Славия на 26 лет старше республики", – написано на баннере (имеется в виду республика Чехословакия, образованная в 1918 году – прим. Футбол 24).

Напомним, ответный матч Динамо – Славия пройдет в Киеве 14 августа.