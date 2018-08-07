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Славия – Динамо: чешские фанаты организовали шикарный перформанс, намекнув на великую историю своего клуба

21:35 188 Читати українською
Славия – Динамо: чешские фанаты организовали шикарный перформанс, намекнув на великую историю своего клуба
Перформанс фанатов Славии / фото: ФК Славия

Фанаты пражской Славии отлично подготовились к поединку против киевского Динамо в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2018/19.

Болельщики Славии перед матчем против Динамо в рамках 3-го раунда квалификации ЛЧ 2018/19 продемонстрировали без преувеличения классный перформанс, в котором была задействована целая трибуна.

Славия – Динамо: онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Кроме того, чешские фанаты вывесили баннер, которым намекнули на богатую историю Славии.

"Славия на 26 лет старше республики", – написано на баннере (имеется в виду республика Чехословакия, образованная в 1918 году – прим. Футбол 24).

Напомним, ответный матч Динамо – Славия пройдет в Киеве 14 августа.

Источник: Футбол 24
Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

Славия Прага
Матч окончен
1 : 1
Динамо Киев
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