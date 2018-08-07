Славія – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Славія Прага і Динамо Київ оголосили склади на перший матч 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. У цій же новині лінк на відео та текстову онлайн-трансляцію матчу.
Матч і онлайн-трансляція Славія – Динамо стартував о 20:30 за київським часом. Команди зіграють у Празі на стадіоні Еден, який приймав Суперкубок Європи 2013 року Баварія – Челсі (5:4 по пен.).
Славія – Динамо: несподіваний прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів та історія протистояння
Славія: Коларж – Цоуфал, Нгадеу-Нгаджуї, Делі, Боржил – Гушбауер, Соучек – Стох, Сікора, Змргал – Шкода (к)
Запасні: Коварж, Олаїнка, Тецл, Зелени, Кудела, Белуце, Фридрих
Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Морозюк – Сидорчук (к), Гармаш, Буяльський – Вербіч, Бєсєдін, Циганков
Запасні: Бущан, Сідклей, Шабанов, Андрієвський, Че Че, Шепелєв, Русин
Славія – Динамо: стартові склади на матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Славія – Динамо: пряма відео-трансляція матчу ЛЧ