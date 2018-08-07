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Славія – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

20:20 4083 Читать на русском
Славія – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Славія – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Славія Прага і Динамо Київ оголосили склади на перший матч 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. У цій же новині лінк на відео та текстову онлайн-трансляцію матчу.

Матч і онлайн-трансляція Славія – Динамо стартував о 20:30 за київським часом. Команди зіграють у Празі на стадіоні Еден, який приймав Суперкубок Європи 2013 року Баварія – Челсі (5:4 по пен.).

Славія – Динамо: несподіваний прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів та історія протистояння

Славія: Коларж – Цоуфал, Нгадеу-Нгаджуї, Делі, Боржил – Гушбауер, Соучек – Стох, Сікора, Змргал – Шкода (к)

Запасні: Коварж, Олаїнка, Тецл, Зелени, Кудела, Белуце, Фридрих

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Морозюк – Сидорчук (к), Гармаш, Буяльський – Вербіч, Бєсєдін, Циганков

Запасні: Бущан, Сідклей, Шабанов, Андрієвський, Че Че, Шепелєв, Русин

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Славія – Динамо: стартові склади на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Славія – Динамо: пряма відео-трансляція матчу ЛЧ

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, перші матчі

Славія Прага - Динамо: Вівторок 07 серпня 2018

Славія Прага

live 19'
0 : 0
Динамо
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