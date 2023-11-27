Мадридскому Реалу покорилось много европейских вершин. История успеха королевского клуба началась уже с первого выступления на уровне Европы, но история чуть не повернула другой стезей.

Первый финал европейского кубка был невероятно ярким. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о команде, которая была первым серьезным препятствием для Реала на пути к звездам на европейской арене.

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Скромное начало большого пути

В начале своего основания Реймс не являлся громким проектом. Просто очередной футбольный клуб, появившийся на спортивной карте Франции. Спустя всего два года региональных соревнований Реймс получил профессиональный статус и начал играть во Втором дивизионе. Особых успехов команда не имела, в основном – середина таблицы.

Несколько улучшилась ситуация в военные годы. Несмотря на боевые действия, чемпионат Франции по футболу продолжался, но за соответствующими зонами. Реймсу удалось стать чемпионом Севера 1940/41 и даже дойти до финала Кубка Франции. Болельщики потребовали от команды большего, да и сами игроки поняли, что дальние горизонты успеха не так уж недостижимы, стоит только поверить в свои силы.

После войны дела команды стремительно пошли вверх. Переход в высший дивизион, чемпионство и победа в Кубке Франции, за которой наблюдали более 60 тысяч болельщиков. Реймс набирал обороты и стал покорять вершины одна за другой.

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Судьбоносное усиление

В сезоне 1951/1952 в истории клуба произошло еще одно громкое событие – приход на острие атаки Раймона Копа, одного из четырех французов, которым удавалось стать обладателями "Золотого мяча" Из-за своего роста – всего 169 сантиметров – Копа получил прозвище "Футбольный Наполеон", и его достижения были такими же громкими, как и у императора.

Раймон Копа был главной звездой Реймса / Фото L'Equipe

Уже в следующем сезоне Раймон помог Реймсу снова стать чемпионом Франции и победить в Латинском кубке. По пути команды были Валенсия и Милан, но ребята Альбера Батте были безудержными. Руководство клуба не собиралось останавливаться и поставило перед тренером и командой новую задачу – подтвердить свою силу на европейской арене.

В шаге от вершины

Победить в первом розыгрыше Кубка европейских чемпионов – довольно амбициозная задача даже несмотря на то, что в турнире принимали участие всего 16 команд, а соревнования проходили в формате плей-офф. Одна ошибка – и ты уже за бортом, так что демонстрировать свой класс нужно было в каждом матче.

Уже в первом матче турнира Реймс разобрался с датским. Орхусом со счетом 2:0. Ответный матч был не таким односторонним, но счет 2:2 не представлял для французов никакой опасности. С венгерским Верешем ситуация повторилась, но немного в других масштабах – 4:2 и 4:4. Нападение Реймса с Копа выглядело поразительно, но защита не соответствовала уровню острия команды. Впоследствии это сыграет ключевую роль в разочаровании команды Батте.

Полуфинальные встречи с Хибернианом проблемными не были, Реймс дважды победил и завоевал путевку на Парк де Пренс, где должен был сразиться за Кубок европейских чемпионов с мадридским Реалом перед глазами почти 40 тысяч зрителей. Давление на Батте и Реймс было безумным – "домашняя" победа и титул сильнейшей команды Европы были бы сказкой.

Реймс в сезоне 1955/56 / Фото archives reims football

Реймс выглядел великолепно и уже к 10-й минуте дважды шокировал Реал – в воротах Хуана Алонсо покинули свои "автографы" Леблон и Темплин. Впрочем, мадридцы не собирались опускать руки и еще до перерыва Ди Стефано и Риаль восстановили паритет. Проблемы Реймса в защите были слишком велики.

После перерыва Идальго снова заставил трибуны Парк де Пренс сойти с ума, но радость долго не продолжалась. Уже через 5 минут Маркитос сравнял счет, а впоследствии Риаль оформил дубль и определил обладателя первого обладателя Кубка европейских чемпионов.

Разочарованию Реймса не было предела, а уход Раймона Копа в Реал вообще смешил французских болельщиков. Впрочем, уже через несколько лет Реймсу удастся повторить свой путь и снова встретиться с Реалом в битве за звание сильнейшей команды Европы.