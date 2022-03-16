Колишній півзахисник МЮ Пол Скоулз висловився після вильоту "червоних дияволів" з Ліги чемпіонів від мадридського Атлетіко.

Вчора, 15 березня, Манчестер Юнайтед програв Атлетіко і припинив виступи в Лізі чемпіонів вже на стадії 1/8 фіналу. На думку знаменитого екс-хавбека МЮ, головна проблема полягає в головному тренері.

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"Не розумію, як Ральфа Рангніка обрали тренером клубу. Знайти належного тренера для цієї команди – найважливіша річ. У цьому складі є справді талановиті гравці.

Знайти тренера, який підходить цій команді – найперше, що потрібно клубу, аби хоча б наблизитися до перемоги в лізі", – цитує Скоулза BBC.

Нагадаємо, Рангнік очолив Манчестер Юнайтед до кінця поточного сезону, після чого перейде на посаду консультанта. Влітку "червоні дияволи" отримають нового головного тренера.

Атлетіко вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів, здобувши мінімальну перемогу над Манчестер Юнайтед