Бывший полузащитник МЮ Пол Скоулз высказался после вылета "красных дьяволов" из Лиги чемпионов от мадридского Атлетико.

Вчера, 15 марта Манчестер Юнайтед проиграл Атлетико и прекратил выступления в Лиге чемпионов уже на стадии 1/8 финала. По мнению знаменитого экс-хавбека МЮ, главная проблема состоит в главном тренере.

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"Не понимаю, как Ральфа Рангника выбрали тренером клуба. Найти должного тренера для этой команды – самая важная вещь. В этом составе есть действительно талантливые игроки.

Найти тренера, который подходит этой команде – первое, что нужно клубу, чтобы хотя бы приблизиться к победе в лиге", – цитирует Скоулза BBC.

Рангник возглавил Манчестер Юнайтед до конца текущего сезона, после чего перейдет на должность консультанта. Летом "красные дьяволы" получат нового главного тренера.

Атлетико вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, одержав минимальную победу над Манчестер Юнайтед